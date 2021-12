Fachhochschulreife durch Unterricht am Samstag

Bensheim. Die Heinrich-Metzendorf-Schule bietet als einzige Schule im Kreis Bergstraße samstags einen Zusatzunterricht zur Erlangung der Fachhochschulreife an. Nach Absolvierung dieses Zusatzunterrichts und der erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung (Mindestnote 3,0) ist es möglich, fachrichtungsunabhängig an allen Fachhochschulen, Hochschulen und Dualen Hochschulen zu studieren.

Der Unterricht findet über zwei Jahre an den Vormittagen samstags (sechs Stunden in Mathematik/Naturwissenschaften, Deutsch und Englisch) statt. Er endet in den drei Fächern jeweils mit einer schriftlichen Prüfung.

Das Zeugnis der Fachhochschulreife berechtigt dazu, sich fachrichtungsunabhängig für jeden Studiengang an allen Fachhochschulen, Hochschulen und Dualen Hochschulen einzuschreiben. Durchhaltevermögen und Fleiß sind gefragt.

Martina Jost, verantwortliche Abteilungsleiterin, und Dirk Marek, verantwortlicher Koordinator für den Zusatzunterricht an der Heinrich-Metzendorf-Schule, freut es, dass die Schülerinnen und Schüler nach erfolgreichem Durchlaufen des zweijährigen Zusatzunterrichtes und bestandener Abschlussprüfung gleichsam doppelt qualifiziert die Schule verlassen. Sie absolvieren am Ende ihrer Ausbildungszeit ihren erfolgreichen Abschluss ihrer dualen Ausbildung und erhalten ein Zeugnis der Fachhochschulreife.

Dieses Angebot ist offen für alle interessierten Auszubildenden, die eine Berufsschule in Hessen besuchen und die eine drei- oder dreieinhalbjährige Ausbildung durchlaufen. Sie müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen und bereit sein, neben ihrer Ausbildung den Samstagsunterricht zu besuchen.

Die Voraussetzungen sind ein mittlerer Bildungsabschluss, wobei in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch keine Note schlechter als ausreichend und nur in einem dieser Fächer die Note ausreichend sein darf.

Anmeldung bis 31. Januar möglich

Anmeldungen sollten zeitnah erfolgen und sind noch bis zum 31. Januar 2022 möglich. Der Unterricht beginnt am 5. Februar 2022 unter den geltenden Hygienemaßnahmen wegen des Coronavirus.

„Nach der Realschule hatten wir keine Lust mehr darauf, auch noch die Fachhochschulreife anzustreben. Es sollte lieber etwas Praktisches sein. Also begann die Ausbildung. Doch schon nach kurzer Zeit kam doch der Wille auf, mehr zu erlangen, um im späteren Leben weiterzukommen. Wir entschieden uns für den Samstags-Zusatzunterricht an der Heinrich-Metzendorf-Schule und stellen heute fest, dass diese Entscheidung für uns richtig war.

Man verliert keine Zeit und erhält bei bestandener Prüfung am Ende der Ausbildung auch seine Fachhochschulreife. Während des zweijährigen Zusatzunterrichts bekommt man außerdem weiterhin das Gehalt als Auszubildender“, betonen Leonie Hisgen und Jannik Ullmann, die am Zusatzunterricht teilnehmen. Weitere Informationen sind über die Schule unter folgenden Kontaktdaten erhältlich: Heinrich-Metzendorf-Schule, Wilhelmstraße 91 und 93, Bensheim, Telefon 06251/84790, E-Mail: heinrich-metzendorf-schule@kreis-bergstrasse.de, Fax 06251/847979, www.metzendorfschule.de. red