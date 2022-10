In Modefragen kann Reinhild Zobel so schnell niemand etwas vormachen. Vor mehr als dreißig Jahren hat die umtriebige Geschäftsfrau den Weg in die Selbstständigkeit eingeschlagen und ihre Entscheidung bis heute nicht bereut.

Seit dem 1. Februar 1991 führt sie mit großem Erfolg ihr Geschäft für hochwertige Damenmode in den Größen 36 bis 48 in der Bensheimer Innenstadt. 2006 ist „Zobel“ –

...