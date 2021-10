Fabrikstraße Thema bei den Grünen

Bensheim. Die Fraktion der Grünen behandelt in ihrer heutigen (19.) Sitzung die Entwicklungen entlang der Fabrikstraße, in der südlich des Fachmarktzentrums am ehemaligen Güterbahnhof ein kleines Gewerbegebiet entstehen soll. „Wir stellen uns einige Fragen“, kommentiert Kira Knapp das Vorhaben, „so zum Beispiel, wieso hier nach Paragraf 13 des Baugesetzbuchs eine Innenentwicklung vorgenommen wird, wo doch unweit nördlich an der Dammstraße in gleicher Lage mit der geplanten Wohnbebauung Außenentwicklung stattfindet.“ Im Fokus steht bei der Diskussion über die Vorhaben des Investors insbesondere der Aspekt der Verkehrsbelastung: „Sirona plant eine eigene Ausfahrt auf den Berliner Ring, um dem täglichen Verkehrschaos in der Fabrikstraße zu entgehen – und hier sollen durch weitere Nutzungen noch zusätzliche Belastungen geschaffen werden?“, fragt sich Fraktionsvorsitzender Moritz Müller.

Interessierte sind willkommen, Anmeldung unter m.mueller@gruene-bensheim.de. Im weiteren Verlauf der Sitzung, die um 20 Uhr im Restaurant Präsenzhof stattfindet, behandeln die Grünen ihre Präsenz in den sozialen Netzwerken. red