Eysoldt-Preis in Bensheim: Karten gibt’s am 30. April

Bensheim. Der Gertrud-Eysoldt-Ring für eine herausragende schauspielerische Leistung im Theater wird in diesem Jahr am 21. Mai im Bensheimer Parktheater verliehen.

Auf Vorschlag der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste verleiht die Stadt Bensheim den mit 10 000 Euro dotierten Gertrud-Eysoldt-Ring an die Schauspielerin Lina Beckmann. Der mit 5000 Euro dotierte Kurt-Hübner-Regiepreis wird an diesem Abend an Leonie Böhm verliehen.

Gala im neuen Bürgerhaus

Im Bürgerhaus erwartet die Gäste im Anschluss eine festliche Gala mit einem „Flying Buffet“ und Live-Musik der King Kamehameha Club Band. Beginn der Preisverleihung ist um 18 Uhr im Parktheater. Die Gala schließt sich ab 20 Uhr im Bürgerhaus Bensheim an.

Die Kartenvergabe für die Verleihung erfolgt am Samstag, 30. April, ab 10 Uhr, in der Tourist-Information der Stadt Bensheim, Hauptstraße 53. Der Ablauf ist wie folgt: Gegen 8.30 Uhr verteilen Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung an die Wartenden Zettel mit Nummern und fragen die Anzahl der gewünschten Karten ab. Nach der Nummerierung werden ab 10 Uhr in dieser Reihenfolge die Karten für die Verleihung vergeben bzw. die Karten für die Gala verkauft. Die Tourist-Info schließt an diesem Tag um 13 Uhr.

Im Angebot sind kostenfreie Karten für die Preisverleihung im Parktheater.

Maximal können pro Person vier Karten ausgegeben werden.

Verkauft werden Karten für die Gala im Bensheimer Bürgerhaus. Preis 35 Euro (inklusive Flying Buffet und Getränke). Maximal können pro Person vier Karten ausgegeben werden.

Vorbestellungen und Reservierungen sind nicht möglich.

Karten für die abgesagte Verleihung des Eysoldt-Preises im Jahr 2020 besitzen keine Gültigkeit mehr und können bei der Tourist-Info zurückgegeben werden. Das Eintrittsgeld wird zurückerstattet. ps