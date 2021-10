Bensheim. Am 26. September brach die „Draußen mit Kindern“-Gruppe der SSG zur Expedition durch die Wolfsschlucht bei Zwingenberg am Neckar auf. Die Tour startete direkt am Parkplatz am Ortseingang Zwingenberg und führte von dort aus zur aus dem 13. Jahrhundert stammenden Burg Zwingenberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hinter der Burg führte dann ein kleiner Pfad direkt in die wild romantische Wolfsschlucht. Der Pfad schlängelte sich dann stets aufwärts, teils direkt am Wasser des Schlossbächleins vorbei, an schön geschichteten Bundsandsteinfelsen bis zum sogenannten Engelsbrunnen. Von dort führte anschließend ein normaler Waldwanderweg in einer großen Schleife wieder zurück zur Burg Zwingenberg. Die Burg war zwar nicht zur Besichtigung geöffnet, dafür konnte man aber eine wunderbare Aussicht auf den Neckar genießen.

Nach der langen, durch Corona erzwungenen Pause freuten sich alle Teilnehmer über die sehr abwechslungsreiche und gut vorbereitete Familien-Wanderung.

Die nächste Tour der Gruppe „Draußen mit Kindern“ findet am Samstag, 30. Oktober, statt und führt rund um die Burg Rodenstein bei Fränkisch-Crumbach. Weitere Informationen bei Sascha Beckmann (info@outdoor.ssg-bensheim.de) und auf der SSG-Homepage. Gäste sind willkommen. red/Bild: SSG

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2