Exerzitien im Alltag in der Adventszeit in Auerbach

Auerbach. Die Adventszeit gemeinsam mit anderen bewusst als eine Zeit der Besinnung und der geistlichen Vorbereitung auf Weihnachten zu gestalten – darum geht es beim Übungsweg „Exerzitien im Alltag des Advent“, der in diesem Jahr in der evangelischen Gemeinde Auerbach und Hochstädten gegangen wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Einladung der Kirchengemeinde heißt es: „Advent bedeutet Warten. Wir warten auf den Erlöser. Auch das Volk Israel, Simeon, Maria und die ersten Christen sehnten sich nach dem Erlöser. In den biblischen Texten ist uns dieses Sehnen überliefert. Im Hören und Meditieren dieser Texte wollen wir diesem Sehnen nachspüren und schauen, welche Sehnsucht sich bei uns regt. Wir verbinden unseren Atem mit den heiligen Worten und warten, dass Gott bei uns ankommt.“

Geistliche Impulse

Jeder ist eingeladen, sich während der Adventszeit eine tägliche, feste Zeit zu reservieren, in der diesen geistlichen Impulsen nachgespürt wird. Außerdem treffen sich die Teilnehmer einmal in der Woche (donnerstagabends) im evangelischen Gemeindezentrum in Auerbach, um Erfahrungen auszutauschen, persönliche Fragen zu klären, miteinander zu schweigen, zu singen und zu beten.

Weitere Termine im Dezember

Das Vorbereitungstreffen findet am 24. November statt, die weiteren Treffen sind am 1., 8. und 15. Dezember, jeweils von 19.30 bis etwa 21 Uhr im „Raum der Stille“ des evangelischen Gemeindezentrums in der Bachgasse. Eine Beschreibung des Ablaufes und Impuls-Unterlagen erhalten die Teilnehmer beim Vorbereitungstreffen.

Informationen und Anmeldung möglichst im Pfarramt bei Mareike von Nordheim, E-Mail mareike.vonnordheim@ekhn.de oder Telefon 06251/8528664.

Auf die gemeinsame, geistliche Reise freuen sich Ulrike Becker, Maximilian Schneider und Mareike von Nordheim, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde abschließend. red