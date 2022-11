Beim Bensheimer Ortsverband des Bund der Vertriebenen (BdV) stehen einige Aktivitäten an, um deren Vorbereitung es auch in der jüngsten Vorstandssitzung ging. So machte Vorsitzende Brigitte Sattler auf das diesjährige Musical der Musikschule Odenwald in Erbach aufmerksam, zu dessen Besuch der BdV Bensheim eine Fahrt organisiert.

Der Vorverkauf für das Musical „Das Mannheimer

...