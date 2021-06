Eventchor probt wieder

Bensheim. Der Eventchor Bensheim, seit über zehn Jahren eine feste Größe in der Stadt, nimmt die Proben wieder auf. Die bekannte Programmlinie bleibt erhalten: Chorleiterin Jutta Walther hat wieder allerlei Mehrstimmiges von fröhlich bis besinnlich, populär bis klassisch, aus Deutschland und der weiten Welt, ausgewählt, darunter „It’s raining men“ von den The Weather Girls, das italienische Partisanenlied „Bella Ciao“, der Gospel-Song „Oh happy day“ und das bekannte Volkslied „O du schöner Rosengarten“.

Für das vierte Adventswochenende sind zwei Konzerte geplant, mit traditionellen und poppigen Weihnachtsliedern, auch solchen, in die alle mit einstimmen können. Neue Sänger und Sängerinnen sind willkommen. Wer Lust hat, sich in einer sympathischen Gemeinschaft auszuprobieren, kann einfach bei der Probe vorbeischauen. Die nächste findet am Mittwoch (30.) von 19.30 bis 21.30 Uhr statt, und zwar auf der Terrasse des Anwesens der Alevitischen Gemeinde, Bensheim, Neuhofstraße. 13, unter Beachtung der geltenden Hygieneregeln. red