Bensheim. In ihrer Fraktionssitzung hat sich die jetzt siebenköpfige Fraktion der SPD konstituiert. Im Mittelpunkt stand die Wahl der Fraktionsvorsitzenden. In Anlehnung an die Kandidatenliste der SPD gab es einen unstrittigen Vorschlag, so die Sozialdemokraten: Die bisherige Fraktionsvorsitzende sollte diese Funktion fortführen. In offener Abstimmung wurde daher Eva Middleton einstimmig zur Fraktionsvorsitzenden für die nächsten fünf Jahre gewählt.

In der nächsten Fraktionssitzung steht dann die Festlegung einzelner Schwerpunkte für die fraktionsinterne Arbeit an. Dabei sind unter anderem die Positionen von zwei stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, dem Fraktionsgeschäftsführer und eines Medienbeauftragten zu besetzen. Auch die Frage, wer die SPD künftig im Magistrat vertreten soll, wird dann zur Aussprache und Entscheidung kommen.

Zu Beginn der Sitzung berichteten die Fraktionsvorsitzende und einige wieder gewählte Stadtverordnete über den Verlauf erster Sondierungsgespräche mit anderen Fraktionen in den letzten Tagen, die jedoch mehr oder weniger informellen Charakter hatten. red