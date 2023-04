Es gibt noch Karten für den Weintreff

Bensheim. Der Frühling ist da – und mit dem Weintreff startet am Samstag auch der Bergsträßer Weinfrühling. In den Weinkellern der Bergsträßer Winzerinnen und Winzer wurden in den vergangenen Monaten die Weine des Vorjahres vollendet und in Flaschen abgefüllt. Nun kann der junge Wein des Jahrgangs 2022 vorgestellt und probiert werden. Dazu laden Weinbaubetriebe zum Weintreff am Samstag (22. April) nach Bensheim ein.

Im Bürgerhaus treffen sich von 15 bis 20 Uhr alle, die gespannt darauf sind, was an der Hessischen Bergstraße so alles im Weinberg gehegt und gepflegt wird und dann im Keller reifen konnte: Rund 180 duftige, frische und unkomplizierte Weißweine neben vorwiegend leichten Rotweinen, spritzigen Seccos und Sektspezialitäten von 20 Weingütern und einer Sektmanufaktur stehen zum Probieren bereit.

Dazu gibt es Rieslinge vom Spitzenweingut Künstler (Hochheim am Main) aus dem Rheingau. Das Weingut nimmt eine herausragende Position unter Deutschlands Winzern ein. Es ist seit 1648 im Familienbesitz und wurde unter der Leitung des heutigen Inhabers Gunter Künstler 1994 im Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) aufgenommen. Mehr als 70 Prozent der 42 Hektar Weinbergflächen sind als VDP Große Lage klassifiziert. Bekannt ist das Weingut für seine kräftigen und dennoch eleganten, langlebigen Rieslingweine.

Auch mit seinen Rotweinen gilt Künstler längst als eine Größe im Rheingau. Nationale wie internationale Prämierungen sowie Spitzenbewertungen für ein breites Spektrum an Weinen machen den Betrieb zu einem der renommiertesten deutschen Weingüter.

Karten (20 Euro) für den Bergsträßer Weintreff gibt es im Vorverkauf noch bis Freitag bei der Tourist-Information der Stadt Bensheim (E-Mail touristinfo@bensheim.de, Telefon 06251/8696101) und bei allen teilnehmenden Weingütern der Hessischen Bergstraße sowie der Odenwälder Weininsel. Am Samstag sind auch an der Tageskasse noch Tickets für den Weintreff erhältlich.

Informationen zum Weintreff und zum Weinfrühling gibt es unter www.bergstraesser-weinfruehling.de und unter www.twitter.com/Weinfruehling. red