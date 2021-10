Es bleibt kompliziert in Schönberg

Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Für die Christoffel-Blindenmission (CBM) war die Aufgabe des jahrzehntelangen Standorts in Schönberg ein Segen. In den Neubau im Gewerbegebiet Stubenwald mussten zwar knapp 14 Millionen Euro investiert werden, dafür besitzt die Hilfsorganisation seit Herbst 2015 eine moderne und vor allem barrierefreie Bürowelt.

Während auf der einen Seite das Großprojekt reibungslos und mit viel öffentlichem Lob ins Ziel gebracht werden konnte, herrscht auf der anderen Seite - sprich am Hang in Schönberg - eine gewisse Ratlosigkeit mit Neigung zum Ärgernis. Wobei all dies mit der CBM nichts mehr zu tun hat. Sie hat das weitläufige Gelände an die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung aus Stuttgart verkauft.

Bis zu 170 Wohnungen

Diese wiederum plant - wie mehrfach berichtet - Wohnbebauung auf dem Grundstück, nach aktuellem Kenntnisstand bis zu 170 Wohnungen. Im Jahr 2015 ging man noch von 40 bis maximal 81 aus. Das hat bekanntlich zu Verstimmungen geführt. Anwohner haben Widerstand angekündigt, kommunalpolitisch hagelt es in Teilen Kritik am Verfahren, im Ortsbeirat Schönberg stand bereits eine Klageandrohung im Raum. Naturschutzverbände monieren den Flächenverbrauch.

In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung gab es zwar keine planungsrechtlichen Neuigkeiten, diskutiert wurde dennoch über den Seeberg, wie das Gebiet eigentlich heißt, der Bebauungsplan aber anderweitig getauft wurde. Anlass waren Anträge von BfB und FWG sowie von den Grünen, die allesamt mehr Bürgerbeteiligung einforderten, allerdings unterschiedliche Vorgehensweisen vorschlugen.

Bürger für Bensheim und Freie Wählergemeinschaft wollten den Magistrat beauftragen, eine Arbeitsgruppe zum Bebauungsplan einzurichten, mit Vertretern aus allen relevanten Bereichen - von Anliegern bis hin zu Ortsbeiräten und den Eigentümern. Ulrike Vogt-Saggau (BfB) erinnerte an die „zahlreichen fundierten Einsprüche“, die eingereicht wurden. Dabei sei es den Bürgern nicht darum gegangen, eine Bebauung zu verhindern, „sondern darum, sie maßvoll und angemessen zu gestalten“. Auf das Fachwissen der Anwohner dürfe nicht verzichtet werden.

Die angestrebte Verdopplung der Wohnungen führe zu einer Verkehrs- und Sicherheitsproblematik, die weit über die Grenzen Schönbergs hinaus reiche. „Es führt auch zu einem enormen Eingriff in die Natur durch die Zerstörung von artenreichen Wiesen und der großflächigen Fällung von alten Bäumen“, so Vogt-Saggau.

Alle an einen Tisch

Ähnlich argumentierte Peter Leisemann für die FWG. Es gebe viele offene Fragen und Bedenken, die man mit allen Beteiligten an einem Tisch besprechen müsste. Die Schwierigkeiten reichten von der Hanglage über den Verkehr bis hin zur Erhaltung des Baumbestands.

Thomas Götz (Grüne) bezeichnete es als „angezeigt, über die gesetzlich vorgeschriebene Vorgehensweise hinaus in einen Dialog einzutreten“. Der Vorschlag seiner Fraktion: eine öffentliche Veranstaltung mit allen Akteuren, bei der die Einsprüche gemeinsam beraten werden können. „Warum sollten rechtliche Bedenken dagegensprechen, es ist eine simple Bürgerbeteiligung. Dagegen kann niemand etwas haben“, entgegnete er der Argumentation aus dem Baudezernat, dass ein solches Vorhaben an juristischen Einwänden scheitern dürfte.

Rudolf Volprecht sprach nicht nur als CDU-Stadtverordneter, sondern auch als stellvertretender Schönberger Ortsvorsteher. Er kritisierte ebenfalls, dass die bisherigen Gespräche mitunter mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben haben. Zuletzt sei der Ortsbeirat bei einer Videokonferenz am 3. März in Kenntnis gesetzt worden, seitdem habe es keine weiteren Informationen gegeben. „Das ist schon bemerkenswert“, meinte Volprecht.

Er gehe davon aus, dass der Bebauungsplan in der vorliegenden Form in einem vereinfachten Verfahren keinen Bestand haben werde. „Es müssen Anpassungen kommen.“ Dass sich nun eine Arbeitsgruppe mit der dann „alten Offenlegung“ befasse, hielt er nicht für sinnvoll. Die Bildung einer solchen Gruppe lehne die CDU ab. Es gebe reguläre Gremien wie die Ortsbeiräte und den Bauausschuss. „Die gilt es zu überzeugen“, so Volprecht.

Wenig Begeisterung für das Bauvorhaben in der aktuellen Variante brachte SPD-Fraktionschef Jürgen Kaltwasser zum Ausdruck. „Es kann nicht im Interesse der Stadt sein, die Gewinnmaximierung auswärtiger Investoren zu befördern.“ Eine Klage gegen das Verfahren hätte seiner Meinung nach gute Aussichten auf Erfolg, sollte es in dieser Art und Weise fortgeführt werden. Immerhin sei der Magistrat schon am Thema dran.

„Die Anträge der drei Fraktionen sind gut gemeint und haben Charme, gleichwohl mangelt es an der gesetzlichen Legitimation“, verdeutlichte Kaltwasser die Position der SPD. Er habe zudem Zweifel, ob man auf diesem Weg zu einer Lösung komme. Etwas weniger diplomatisch brachte FDP-Fraktionsvorsitzender Stefan Stehle die Ablehnung seiner Partei zum Ausdruck. Man solle nicht in „blinden Aktionismus und Panik“ verfallen, sondern die Reihenfolge bei solchen Verfahren einhalten. Die Forderungen von BfB, FWG und Grünen bezeichnete er als „blanke Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen“.

Arbeitsgruppen als Mittel zum Zweck sind auch für Rolf Kahnt, Vorsitzender der Fraktion „Vernunft und Augenmaß“, kein erfolgversprechendes Modell. Zwar wies Doris Sterzelmaier darauf hin, dass die Grünen keine Arbeitsgruppe gefordert hätten und man folglich ihrem Ansinnen zustimmen könne. Schließlich gehe es nur darum, den Bürgern ein Rederecht zu verschaffen. Die Mehrheit des Stadtparlaments konnte sie damit jedoch nicht überzeugen.

Entsprechend fiel die Abstimmung aus. BfB und FWG votierten als einzige für ihren eigenen Antrag, die Grünen erhielten noch Unterstützung von BfB und FWG, die Koalition aus CDU, SPD und FDP sowie die Fraktion „Vernunft und Augenmaß“ lehnten ab. Was den Bebauungsplan Seegenberg angeht, war die Debatte aber vermutlich nur eine lockere Aufwärmrunde. In einer der nächsten Sitzungen dürfte der Bebauungsplan auf der Tagesordnung stehen, darüber hinaus wollte sich der Bauausschuss um einen Ortstermin mit dem Eigentümer bemühen.