Erzählcafé startet wieder

Gronau. Nach langer Pause laden der Gronauer Ortsbeirat und das Organisationsteam alle interessierten Bürgerinnen und Bürger für den kommenden Donnerstag (28.) von 14.30 bis 16.30 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus, Märkerwaldstraße 81A, zum Erzählcafé ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei Kaffee, Tee und leckerem Kuchen kann sich, nach langen Monaten der Pause aufgrund der Corona-Pandemie, erstmals wieder Zeit in größerer Runde für lockere, informative und intensive Gespräche genommen werden.

„Ich freue mich, dass wir uns erstmals in dieser Runde nach über zwei Jahren treffen“, so Ortsbeiratsmitglied Unrath. „Bisher haben wir immer mal wieder die Donnerstagnachmittage genutzt, um uns in kleiner Runde in der Grunemer Stubb oder am Dorfplatz zu treffen.“

Das Angebot der offenen Stubb im alten Rathaus am Römer ist ebenfalls wieder voll umfänglich aufgenommen worden. Dort wird sich jeden Donnerstag jeweils von 15 bis 17.30 Uhr zum Babbeln und Spielen getroffen. Die Räumlichkeiten können auch gerne wieder von anderen Gronauer Gruppen genutzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Interessierte wenden sich hierzu bitte an den Ortsbeirat Gronau.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Erzählcafé im Mai findet wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt nicht statt. Alle weiteren Termine für das Jahr 2022 sind: 30. Juni, 28. Juli, 25. August, 29. September, 27. Oktober und 24. November.

Gronauer Bürger, die keine Möglichkeit haben, alleine das Dorfgemeinschaftshaus aufzusuchen, können sich zwecks Begleit- oder Fahrdienst bei Heidi Unrath melden. red