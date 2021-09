Erwin Pelzig und „der wunde Punkt“ im Parktheater Bensheim

Bensheim. Frank-Markus Barwasser steht seit über 20 Jahren auf Deutschlands Kabarettbühnen. Von 1998 bis 2015 war er bei ARD und ZDF mit seiner satirischen Talkshow „Pelzig hält sich“ zu sehen. Gemeinsam mit Urban Priol gab er bis 2013 den Gastgeber in der ZDF-Kabarettsendung „Neues aus der Anstalt“.

Aber am liebsten steht er auf der Bühne. Pelzig kommt nun mit einem neuen Programm „Der wunde Punkt“ nach Bensheim. Termin ist am Samstag, 16. Oktober, um 20 Uhr im Parktheater (Einlass 19 Uhr). „Sein“ Erwin Pelzig gehörte zum „Inventar“ des deutschen Fernsehens. Dabei wurde Frank Markus Barwasser, auch für seine Bühnenprogramme mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Kleinkunstpreis und dem Deutschen Kabarettpreis.

Kartenvorverkauf: Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/ 100 816, die Tourist-Information, Telefon 06251/ 86 96 101, oder im Internet www.reservix.de.

