Im Parktheater war keiner unter 30. Eine spontane Umfrage von Frank-Markus Barwasser hat die Abwesenheit jugendlichen Interesses per Akklamation bestätigt. Für den fränkischen Kabarettisten war dies durchaus verwunderlich, da er mit seiner Kunstfigur Erwin Pelzig normalerweise durchaus auch jüngere Menschen anlocke, so Barwasser im gut besuchten Kulturhaus, wo er am Samstagabend sein aktuelles

...