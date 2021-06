Erstkommunion und Firmung

Bensheim. Am Sonntag (27.) finden um 11 und 14.30 Uhr die Erstkommuniongottesdienste sowie am Sonntag, 4. Juli, um 11 und 14 Uhr die Firmgottesdienste in der Pfarrei Sankt Georg statt.

AdUnit urban-intext1

Corona-bedingt können für diese Gottesdienste keine Anmeldungen erfolgen, da die Plätze begrenzt und den Familien der Erstkommunionkinder und der Firmlinge vorbehalten sind. Für die Gottesdienste um 9 Uhr an beiden Sonntagen sind noch Plätze frei. Diese können beim Pfarrbüro per Mail info@st-georg-bensheim.de oder telefonisch unter der Rufnummer 06251/175160 reserviert werden. red