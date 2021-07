Erstkommunion in Sankt Laurentius

Bensheim. Mit einem letzten Erstkommuniongottesdienst in Sankt Laurentius, bei dem drei Kinder das erste Mal zur Mahlgemeinschaft eingeladen waren, endete am Sonntag für den Pfarreienverbund Bensheim eine spannende, kreative und ereignisreiche Erstkommunionvorbereitung. Pfarrer Harald Poggel und Gemeindereferentin Sabine Eberle freuten sich mit den insgesamt 71 Kommunionkindern aus Bensheim und ihren Familien, dass es in den vergangenen Wochen doch möglich war, miteinander – wenn auch in kleinen Gottesdiensten und mit Abstand – Erstkommunion feiern zu können.

Während der gesamten Vorbereitungszeit war der Vers aus dem Psalm 57: „Gott, mein Herz ist bereit, ich will dir singen und spielen“ nicht nur hörbar in dem Mottolied, sondern vor allem bei den Kindern auch spürbar.

Dies kam bei allen elf Gottesdiensten zum Ausdruck, die die einzelnen Kommuniongruppen mit ganzem Herzen mitfeierten und wird bei allen, die dabei sein konnten, sicherlich noch lange nachwirken, heißt es in einer Pressemitteilung. tg