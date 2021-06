Erstkommunion in der Pfarrei Heilig Kreuz in Auerbach in zwei Gruppen

Auerbach. Zwei Gottesdienste, einer am Vormittag und einer am Nachmittag, sowie acht Kinder, die zur Erstkommunion gegangen sind – der vergangene Sonntag war ein besonderer Festtag in der katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz in Auerbach. Erstmals nahmen die Mädchen und Jungs an der Mahlgemeinschaft ihrer Kirche teil. Gemeinsam mit Pfarrer Harald Poggel, den Familien der Kinder und einigen weiteren Gästen wurden die Gottesdienste corona-gerecht gefeiert.

Es waren lebendige, moderne Gottesdienste, die die Kinder und Erwachsenen am Wochenende erlebten. Der Kerngedanke des Mottolieds „Mein Herz ist bereit, o Gott, ich will dir singen und spielen“ bestimmte nicht nur den Festgottesdienst, sondern auch die Monate der Vorbereitung.

Seitens der Gemeinde heißt es in Verbindung von Vorbereitung und Erstkommunion-Messe: „Was den Kindern wichtig geworden ist, was ihnen im wahrsten Sinne des Wortes zur Herzensangelegenheit wurde, mit Blick auf die Freundschaft mit Jesus, erzählten sie eindrucksvoll im Gottesdienst, und diese Freundschaft ist in Gestalt eines kleinen Stück Brotes nun noch tiefer geworden.“ thz/Bilder: Zelinger