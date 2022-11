Erstes Treffen der Sternsinger in Bensheim

Bensheim. Kinder stärken – Kinder schützen: So heißt das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion. Um die Rechte auf ärztliche Versorgung und Schulbildung von Kindern in Deutschland, Indonesien und weltweit, aber auch auf ihren Schutz vor Gefahren und Gewalt jeglicher Art geht es den Kindern und Jugendlichen in Bensheim, wenn sie in den Tagen nach Weihnachten wieder durch die Straßen gehen und den Segen Gottes spenden.

Zu einem ersten Treffen werden interessierte Kinder für Samstag (12.) von 14 bis 16 Uhr im Rahmen eines Workshops in den Pfarrsaal der katholischen Gemeinde Sankt Georg eingeladen. red