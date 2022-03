Erster Stoffe-Flohmarkt

Auerbach. Am Samstag, 30. April, veranstaltet ein privates Organisationsteam von 14 bis 16.30 Uhr einen Stoffe-Flohmarkt im Gebäude C der TSV Auerbach, Saarstraße 56 (Weiherhausstadion). Erstmals können ausschließlich Privatpersonen Stoffe verkaufen, kaufen oder tauschen. „Wie oft kommt es vor, dass man einen Stoff kauft, der bei näherem Betrachten für das geplante Projekt doch nicht so gut geeignet ist. Auf diesem Flohmarkt kann er einen neuen Liebhaber finden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Passend dazu dürfen Knöpfe, Borten und mehr angeboten werden. Der Stoff muss unbearbeitet sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jeder Verkäufer zahlt als Standgebühr einen Kuchen, der während der Marktzeit zum direkten Verzehren oder zum Mitnehmen verkauft wird. Dazu werden Kaffee und kalte Getränke angeboten. Der Erlös aus dem Kuchenbüfett geht an ein Ukraine-Hilfsprojekt.

Wer keine Stoffe verkaufen, den Kuchenverkauf aber unterstützen möchte, kann ab 14 Uhr einen Kuchen spenden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail unter kornelia.ox@t-online.de. Auf diesem Weg können weitere Details in Erfahrung gebracht werden. red