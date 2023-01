Erste Sitzung des SPD-Vorstands

Bensheim. Am heutigen Mittwoch (18.) um 19 Uhr lädt der Vorsitzende Jürgen Kaltwasser zur ersten Vorstandssitzung der SPD Bensheim in diesem Jahr ins Hotel Felix ein. Dabei sollen vor allem die letzten Details bezüglich des Neujahrsempfangs am 22. Januar geklärt werden.

Auch wenn wegen der Feiertage relativ wenige Entscheidungen getroffen wurden, wird Jürgen Kaltwasser aus der Fraktion und den Ausschüssen berichten. Wann soll die diesjährige Mitgliederversammlung stattfinden? Auch darüber wird man sich an diesem Abend unterhalten.

Der Umgang mit Geburtstagskindern und Jubilaren ist ein wichtiges Thema bei der SPD. Deshalb soll im Rahmen einer Aussprache geklärt werden, wie man künftig mit diesen Mitgliedern umgehen will.

Ein Austausch über weitere Themen aus der Kommunalpolitik, aber auch aus der Bundespolitik soll die Vorstandssitzung schließlich beschließen. red