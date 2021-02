Bensheim. Innerhalb von drei Jahren kann man am Beruflichen Gymnasium die Allgemeine Hochschulreife erlangen, die zu einem Studium an jeder deutschen Universität und Hochschule berechtigt. Auf dem Weg dorthin stehen den Schülern an der Karl-Kübel-Schule verschiedene berufliche Schwerpunkte zur Auswahl, die als erste Orientierung für die spätere Berufswahl dienen und in einem Studium oder einen Ausbildungsberuf einen Wissensvorteil bieten.

AdUnit urban-intext1

An der Karl-Kübel-Schule können die Schüler aus den Schwerpunkte Wirtschaft (auch bilingual), Gesundheit, Mechatronik, Umwelttechnik, Praktische Informatik und Gestaltungs- und Medientechnik wählen.

Die Schüler des Schwerpunkts Wirtschaft beschäftigen sich mit den Grundfragen des Wirtschaftens und wirtschaftlichen Zusammenhängen. Sie lernen wirtschaftspolitische Entscheidungen verstehen und üben unternehmerisches Handeln.

Planspiele, Fallstudien und Exkursionen unterstützen die Schüler dabei, die komplexen Wirtschaftsbeziehungen moderner Volkswirtschaften und die Aufgabenbereiche in Unternehmen zu verstehen. So ist beispielsweise das Planspiel WIWAG (in enger Kooperation mit der Sparkasse Bensheim) schon seit vielen Jahren fester Bestandteil des Unterrichts.

AdUnit urban-intext2

Angesichts der globalen Vernetzung von Unternehmen und dem Arbeiten über Zeitzonen hinweg, eröffnen Know-how in Wirtschaft, verbunden mit Kompetenzen in der englischen Sprache sehr gute berufliche Perspektiven. Vorlesungen in englischer Sprache, Auslandssemester und internationale Gesprächspartner gehören längst zum Alltag und zum selbstverständlichen Anforderungsprofil für viele Berufe. Um diesem Trend gerecht zu werden, wird das Fach Wirtschaftslehre und teilweise auch die Fächer EDV, Politik und Wirtschaft sowie Geschichte in Englisch unterrichtet.

Anwendung am Computer

Kommunikations-, Interface- und Produktdesign – all dies sind Inhalte des Leistungsfachs Gestaltungs- und Medientechnik. Im Zentrum stehen hierbei praktische Anwendungen am Computer. Der Leistungskurs gibt einen breiten Einblick in die Welt der grafischen Gestaltung und vermittelt Problemlöse- und Denkfähigkeiten, die für eine angestrebte berufliche Karriere oder ein Universitätsstudium notwendig sind. Der Schwerpunkt Gesundheit wendet sich an Schüler, die eine Tätigkeit im Gesundheitswesen als berufliche Perspektive sehen, aber auch an diejenigen, die mehr über sich und den eigenen Körper lernen wollen und wie man sich gesund hält. Neben umfassenden anatomischen, biologischen und ernährungswissenschaftlichen Inhalten werden auch Zusammenhänge zwischen Gesundheitswesen, Wirtschaft und Sozialpolitik vermittelt.

AdUnit urban-intext3

Im Mittelpunkt von Informatik stehen moderne Programmiersprachen wie Java, Python oder GoLang von Google. Der Aufbau von Rechnern, Betriebssystemen, Netzwerktechnik und das Internet der Dinge sind essenziell und daher fester Bestandteil im Unterricht.

AdUnit urban-intext4

Für technisch Interessierte bietet die interdisziplinäre Ausbildung in Mechatronik – eine Kombination aus Elektrotechnik und Maschinenbau – eine gute Grundlage für technische und ingenieurwissenschaftliche Studiengänge. Angehenden Ingenieuren bieten sich somit hervorragende Zukunftsaussichten.

In der Politik spielt das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit eine große Rolle. Wer sich für diese Themen interessiert, bekommt in der Fachrichtung Umwelt technisch-naturwissenschaftliche Kompetenzen vermittelt, erweitert um ein ökonomisches Verständnis. Die Umweltbranche gehört in Deutschland und in weiten Teilen des Exports zu den wichtigen Zukunftsmärkten und Wachstumsbranchen.

Seit dem laufenden Schuljahr können Schülern aus dem Weschnitztal das Berufliche Gymnasium der Karl-Kübel-Schule in der Einführungsphase an der Heinrich-Böll-Schule besuchen. Bei entsprechender Nachfrage richtet die Kübel-Schule in Fürth eine Außenklasse ein.

An zwei bis drei Tagen können die Schüler dann in den meisten allgemeinbildenden Fächern in Fürth den Unterricht besuchen, die beruflichen und einige ausgewählte Fächern würden in Bensheim unterrichtet werden. Dieses Angebot steht neben den Abgängern der Heinrich-Böll-Schule auch den Schülern anderer Schulen offen.

Das Berufliche Gymnasium nimmt Schüler auf, die in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe versetzt sind, den qualifizierenden Mittleren Abschluss oder den Mittleren Abschluss mit den entsprechenden Noten erworben haben.

Breites Bildungsangebot

Wer die Karl-Kübel-Schule kennenlernen möchte, kann den zweiten digitalen Infotag nutzen, an dem sich das Berufliche Gymnasium, aber auch die Zweijährige Berufsfachschule sowie die Fachoberschule vorstellt. Termin: Mittwoch, 3. Februar, Berufliches Gymnasium von 17 bis 18.30 Uhr sowie 19 bis 20.30 Uhr; Zweijährige Berufsfachschule von 17 bis 18 Uhr und 19 bis 20 Uhr sowie die Fachoberschule von 17 bis 18.30 Uhr und 19 bis 20.30 Uhr.

Wer die Karl-Kübel-Schule und ihr breites Bildungsangebot kennenlernen will, der findet außerdem auf der Homepage www.karlkuebelschule.de unter dem Reiter „Bildungsangebote“ weitere Informationen zu den verschiedenen Inhalten und Schwerpunkten. Dort erhält man auch den Link zum zweiten digitalen Infotag. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Anmeldungen für das Berufliche Gymnasium werden bis zum 1. März entgegengenommen: Karl-Kübel-Schule, Berliner Ring 34-38, Bensheim. red