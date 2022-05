Erste Etappe des Jahreswanderwegs

Bensheim. Alexander Mohr, der Geschäftsführer des Odenwaldklubs (OWK), konnte auf der ersten Etappe des Jahreswanderwegs über 80 Wanderer begrüßen.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen kamen aus den Ortsgruppen des Odenwaldklubs Beedenkirchen Felsberg, Wiesloch, Leutershausen, Heppenheim, Darmstadt-Eberstadt, Reichelsheim, Lindenfels, Auerbach, Bensheim sowie aus Oberflockenbach. Die Organisation und Durchführung der ersten Etappe, von Bensheim nach Lindenfels (15,9 Kilometer) hatte die Ortsgruppe Bensheim übernommen. Die Ortsgruppe Lindenfels war für die Verpflegung in Lindenfels zuständig.

Um 9 Uhr begann die Wanderung in Bensheim. Der grünen Raute folgend, ging es durch die Altstadt, vorbei an der Fraa vun Bensem, an der Lauter entlang, durch den Baßmannpark hinauf zum Blauen Türmchen.

Hier erfuhren die Teilnehmer, dass die Bensemer in der Lauter die Wäsche gewaschen und an der „Bleich“ getrocknet und gebleicht haben, dass der Baßmannpark ein im Stil eines englischen Landschaftsgartens angelegter Park war, der sich vom Schönberger Tal bis hinauf zu Hohberg erstreckte. Der Eingang zum Park, eine dreibogige Feldsteinbrücke, sowie der Aussichtsturm „Luginsland“ – auch das Blaue Türmchen genannt – wurden vom Architekten Heinrich Metzendorf errichtet.

Hinab nach Zell, auf einem Hohlweg, dem „Steinigen Weg“ folgend, ging es durch den Märkerwald hinauf zum Schannenbacher Eck. Die Mitglieder der Ortsgruppe Bensheim empfingen die fleißigen Wanderer mit hausgemachter Linsensuppe, Würstchen und kühlen Getränken.

Nun ging es hinab nach Schlierbach, wunderschöne Ausblicke in den Odenwald zeichnen diese Strecke aus. Zum Abschluss wurde es noch einmal steil. Der letzte Kilometer führte hinauf nach Lindenfels mit seiner historischen Burganlage und dem einzigartigen Drachenmuseum. Zum Abschluss verwöhnte die Odenwaldklub-Ortsgruppe Lindenfels die Wanderer mit Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken.

Auch für die Teilnehmer, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, war gesorgt. Um 9.30 Uhr fand eine Stadtführung in Bensheim statt und im Anschluss fuhr ein Bus hinauf zum Schannenbacher Eck und nach dem Mittagessen weiter nach Lindenfels. Die „Kurztourler“ wanderten vom „Schannenbacher Eck“ hinab nach Schlierbach. Hier konnten die Wanderer in den bestellten Bus einsteigen und wurden hinauf nach Lindenfels gebracht.

Die nächste Etappe des OWK-Jahreswanderwegs wird am 8. Mai gewandert und führt von Boxbrunn nach Erbach. red