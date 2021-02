Bensheim. Am Mittwoch (17.) um 18.30 Uhr findet ein digitaler Austausch der Stadtverordnetenversammlung statt. Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich die Fraktionen mehrheitlich auf diesen Weg verständigt. Ziel ist es, die Dauer der formell erforderlichen Präsenzsitzung am Donnerstag in der Weststadthalle möglichst kurz zu halten.

Eine Berechtigung, das Wort zu ergreifen, haben ausschließlich die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung. Interessierte Bürger sind eingeladen, an dem digitalen Treffen teilzunehmen.

Die Zugangsdaten für das digitale Treffen am Mittwoch erhalten Interessierte per E-Mail unter gremien@bensheim.de. ps