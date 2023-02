Am Sonntag (26.) wird in der Michaelsgemeinde die diesjährige Bibelwoche eröffnet. In diesem Jahr geht es um Texte aus der Apostelgeschichte des Lukas.

Am Montag (27.) um 20 Uhr wird Professor Christian Möller, Universität Heidelberg, einen Einführungsvortrag halten. Möller war schon oft in der Michaelsgemeinde zu Gast. Als praktischer Theologe versteht er es ausgezeichnet, in biblische

...