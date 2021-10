Erntegaben für Padilha

Bensheim. Am Sonntag (3.) feiert die Michaelsgemeinde im Gottesdienst um 10 Uhr das Erntedankfest. Wer Erntegaben spenden will, ist eingeladen, sie heute (2.) zwischen 10 und 13 Uhr im Gemeindehaus abzugeben. Es ist eine schöne Tradition, dass die Erntegaben gegen Spende abgegeben werden, die für das Kinderheim in Padilha (Brasilien) bestimmt sind.

Dort werden Kinder aus schwierigsten Verhältnissen aufgenommen und betreut. Die Arbeit, die seit über vierzig Jahren in dem Heim geleistet wird, ist vorbildlich. Vielen Kindern wurde dort eine gute Zukunft eröffnet. Erst kürzlich wurde im brasilianischen Fernsehen von der Arbeit berichtet.

In diesem Jahr unterstützt die Michaelsgemeinde das Heim bei der Sanierung eines Daches. Zu Beginn des Gottesdienstes werden die Erntegaben von Kindern und Jugendlichen feierlich in die Kirche hineingetragen. Die Kinder feiern anschließend den Kindergottesdienst im Gemeindehaus weiter. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die Gemeinde zu einem Beisammensein im Kirchhof ein. Erstmals seit anderthalb Jahren wird die Kantorei wieder auftreten, da im Freien gesungen werden darf. red