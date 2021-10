Erntedankfest in Schönberg

Schönberg. Die Evangelische Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen lädt zum Familiengottesdienst am Sonntag (3.) um 9.30 Uhr in die Marienkirche ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag (2.) wird um 11 Uhr der Erntealtar geschmückt. Wer dazu kommen oder selbst Obst oder Gemüse abgeben möchte, ist dazu eingeladen. Auch am Sonntag können Kinder Erntegaben am Altar ablegen, die abschließend der Bensheimer Tafel gespendet werden.

Der Gottesdienst, bei dem es um „kleine Brötchen“ geht und was daraus alles werden kann, wird von Pfarrerin Uta Voll und Vikarin Katharina Ruhwedel geleitet. red