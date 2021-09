Erntedankfest am Sonntag in Gronau

Gronau. Die Evangelische Kirchengemeinde Gronau/Zell lädt zum Familiengottesdienst am Sonntag (3.) um 10.45 Uhr in die Evangelische Kirche St. Anna in Gronau ein.

Erntegaben für den Altar werden am heutigen Freitag (1.) zwischen 16 und 18 Uhr angenommen. Am Sonntag können Kinder weitere Erntegaben in einem Körbchen mitbringen, die während des ersten Liedes am Altar abgelegt werden. Die musikalische Gestaltung haben Ute Menschel an der Orgel und der Posaunenchor unter der Leitung von Julia Klingel.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei diesem Gottesdienst die 3G-Regel gilt. Vor der Kirche stehen kostenlose Tests zur Verfügung, heißt es abschließend. red