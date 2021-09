Erntedankaktion der Familienkirche

Bensheim. In diesem Jahr lädt die Familienkirche der katholischen Kirche Bensheim ein, ganz besondere Gaben für das Erntedankfest zu sammeln.

„Wofür bist Du dankbar?“ Unter diesem Motto sind alle eingeladen, ihre großen und kleinen Dankbarkeiten in die Kirchen von Sankt Georg (Marktplatz 10), Sankt Laurentius (Hagenstr. 24) oder Heilig Kreuz (Weserstr. 3) zu bringen.

Dort stehen Dankbarkeitskörbe, in denen Begegnungen, Erlebnisse, Erfahrungen und vieles andere mehr in Form von Fotos, Texten, Collagen, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, gesammelt werden.

Alternativ kann man die Dankbarkeiten auch als E-Mail schicken an: familienkirche@katholische-kirche-bensheim.de, die dann in den Korb gelegt werden.

In den Gottesdiensten an Erntedank am 3. Oktober werden die gesammelten Dankbarkeiten ein wichtiger Teil des Erntedankaltars. Die Familienkirche freut sich auf diese ganz besondere Ernte in diesem Jahr. red