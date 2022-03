Bensheim. Abermals haben Kriminelle in Bensheim einen Tabernakel-Schlüssel gestohlen. Am Sonntag betraf es die Hospitalkirche in der Hauptstraße. Um in das Gotteshaus zu gelangen, wurde zwischen Mitternacht und 9.15 Uhr eine Holztür aufgebrochen.

Im Weiteren öffneten die Kriminellen gewaltsam die Tür zur Sakristei. Hinweise zu der Tat nimmt das Kommissariat 21/22 in Heppenheim entgegen. Telefonisch sind die Beamten unter der zentralen Rufnummer 06252/7060 zu erreichen. pol

