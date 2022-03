Erinnerungen an das Schloss

Bensheim. Der Caritasverband Darmstadt feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Angeregt durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte beschloss der Vorstand, die Geschichte von Schloss Falkenhof aufarbeiten zu lassen.

Im Zentrum der historischen Recherche stehen zwei frühere Nutzungen des Gebäudes: Schloss Falkenhof diente während der NS-Zeit als „Mütterheim“ der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt und nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1966 als Kinderheim der Caritas. Ursprünglich eingerichtet als Flüchtlingskinderheim, beherbergte es Waisenkinder und wurde als „Erholungs- und Freizeitheim“ für Kinder genutzt.

Viele Waisenkinder besuchten in den 1950er Jahren die Volksschule in Schönberg. Seit 1968 werden auf Schloss Falkenhof unter dem Dach der Caritas Patienten mit Abhängigkeitserkrankungen behandelt. Beauftragt mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung ist das Büro für Erinnerungskultur aus Babenhausen.

Im Rahmen der Recherche sucht der Caritasverband Darmstadt nach Personen, die über Informationen zur Geschichte des Schlosses oder über Erinnerungen an die genannten Einrichtungen verfügen. Wer hatte Kontakt zum Schloss bis 1966, etwa als Kind oder Angehöriger, als Arbeitskraft oder Praktikantin, als Besucher oder als Mitschülerin? Explizit wendet sich der Caritasverband Darmstadt auch an Betroffene, die möglicherweise negative Erfahrungen mit der Zeit im Kinderheim verbinden. Wer hat Erinnerungen an das „Mütterheim“ während der NS-Zeit oder an das Kinderheim der Caritas? red

Info: Kontakt: Bastian Ripper (Caritasverband Darmstadt), Telefon 06151/999133, Mail b.ripper@caritas-darmstadt.de