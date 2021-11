Packende Melodien, ein einzigartiger Charakter und ein unsterbliches Lebenswerk: Udo Jürgens begeisterte auf seinen Tourneen Millionen von Fans. 2022 ist ein besonderes Jahr. Am 30. September wäre der Ausnahmekünstler 85 Jahre alt geworden. Am 21. Dezember jährt sich sein Todestag zum siebten Mal. Zu diesem Anlass bietet „Die Udo Jürgens Story“ eine Hommage an den Grandseigneur der deutschen

...