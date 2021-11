Erinnerung an die Pogromnacht

Bensheim. Seit mehr als drei Jahrzehnten erinnern die Stadt Bensheim und die Geschichtswerkstatt Jakob Kindinger am Platz der letzten Bensheimer Synagoge an den Pogrom vor 83 Jahren in Deutschland. Die Judenverfolgung an diesen Tagen im November 1938 wird als Auftakt zum Holocaust gesehen. 30 000 jüdische Männer wurden verhaftet und in die Konzentrationslager Buchwald und Dachau transportiert. Viele von ihnen fanden dabei den Tod. Synagogen und andere jüdische Einrichtungen wurden zerstört.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gedenkveranstaltung auf dem Bendheimplatz in Bensheim beginnt am Mittwoch,10. November, um 18 Uhr. Nach einem Grußwort von Bürgermeisterin Christine Klein und einer kurzen Einführung von Peter E. Kalb vom Vorstand der Geschichtswerkstatt Jakob Kindinger hält der Historiker Henrik Drechsler die Gedenkrede. Er hat uter anderem an der Wanderausstellung „1700 Jahre jüdisches Leben. Tradition und Identität der Juden in Rheinland-Pfalz“ mitgearbeitet. Die musikalische Umrahmung übernimmt Hannelore Schmanke mit Schülerinnen von der Musikschule Bensheim.

Vor wenigen Monaten wurden die SCHUM-Städte Speyer, Worms und Mainz von der Unesco als Welterbe anerkannt. SCHUM ist das Akronym, die Abkürzung der drei Städte in hebräischer Sprache.

Filmvorführung im Anschluss

Über die fast verlorene jüdische Kultur und das heutige jüdische Leben in Deutschland zeigt die Geschichtswerkstatt Jakob Kindinger im Anschluss an die Gedenkveranstaltung den Film „Verfolgt und umworben – Zweitausend Jahre jüdisches Leben“ von Andreas Berg im Forum der Liebfrauenschule in Bensheim, Obergasse 38, ab etwa 19 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Filmemacher Andreas Berg, Kulturredakteur beim SWR, wird bei der Vorführung und dem anschließenden Meinungsaustausch über seinen dreißigminütigen Film anwesend sein, ebenso Hendrik Drechsler, der Redner bei der Gedenkveranstaltung. Der Eintritt ist frei, der Veranstalter freut sich über eine Spende. Es gilt die 2G-Regel. red