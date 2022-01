Erhalt des Jerusalem-Denkmals sichergestellt

Bensheim. Das Jahr 2021 war ein ereignisreiches Jahr für die Unternehmung „Jerusalem Friedensmal“ in Hochstädten. Das Regierungspräsidium Darmstadt hat die gemeinnützige Stiftung Friedensmal genehmigt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Laufe des Jahres konnte dann der seit 20 Jahren bestehende Verein „Friedensmal Wendepunkt“ in die Stiftung überführt werden. Der Vorsitzende des Vereins und Initiator des Friedensmals Thomas Zieringer dankte allen Mitgliedern und Unterstützern. Nun trägt die neue Stiftung ganz offiziell das Projekt vom Jerusalem Friedensmal.

Die Vereinsmitglieder waren auch alle älter geworden, und es brauche die Stiftung, um die Pflege des Denkmals langfristig sicherzustellen. „Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur, um Prozesse zur seelischen Heilung des Menschen und der Gesellschaft ins Leben zu bringen“, heißt es weiter.

Im Jahr 2021 war die Umrandung um den Jerusalem Erinnerungsstein erneuert worden. Sie besteht nun aus haltbaren handgefertigten Granitsteinen, die vom Bensheimer Oswald Kurz gestiftet wurden. Jerusalem bedeutet übrigens im Deutschen: „Stätte des Friedens“. Daran soll der Gedenkstein gerade in der aktuellen gesellschaftlichen Situation als ein „Stein der Begegnung“ erinnern. Es heißt nämlich auf dem Stein: „Ein Ruf voller Liebe für die Freiheit des Menschen. Dass wir die Zäune im Miteinander erkennen.“

Das neue Jahr begann hoffnungsfroh. Am Friedensmal wurde das Schild „Jerusalem Friedensmal“ wieder aufgestellt. Damit erhielt der Ort seinen Namen auch öffentlich sichtbar wieder zurück.

Am Vormittag des 2. Januar waren besonders viele Wanderer und Spaziergänger auf dem Europäischen Fernwanderweg unterwegs. Es ist der Weg, an dem das Friedensmal oberhalb von Hochstädten errichtet wurde. Etwa 20 Menschen waren bereits auf der weiträumigen Fläche um das Friedensmal verteilt, als Wandergruppen aus Darmstadt und Seeheim mit zusammen rund 50 Menschen Rast am Friedensmal machten.

Schild wieder aufgestellt

Thomas Zieringer setzte in einer feierlichen Zeremonie das Schild „Jerusalem Friedensmal“ in die Erde. Gunter von Stritzky, der mit der Seeheimer Gruppe unterwegs war, las den Menschen die Worte auf dem Schild vor: „Lieber Wanderfreund, sei Dir gewahr, dass die Welt Illusion und Verstrickung ist, und voller Schönheit, die gesehen werden will. Du bist darin entweder ein Gefangener oder ein Tanzender auf dem Spielfeld der Freiheit. Die Welt wird da, wo Du sie berührst, zum Spiegel Deines Bewusstseins. Erkenne Dich in diesem Garten, berühre und lass Dich berühren. Dieser Friedensort hoch über Bensheim-Hochstädten sei Dir Inspiration und Ermutigung auf dem Weg zu Dir selbst. Nimm Dir die Zeit, um innezuhalten. Denn nur so beginnen Frieden und Freiheit in Dir.“

Das weiträumige Ensemble besteht aus dem großen runden Friedensmal, das in einem „Garten der Freiheit liegt, als Sinnbild für die Schönheit und Würde des Lebens“. An dessen Eingang und Grenze befindet sich der Stein der Begegnung. Dieser trägt die Inschrift YERUSHALAYIM, „Jerusalem“, das zugleich Wurzel unserer Kultur ist und Ruf nach einer „besseren Welt“, in der die Menschen in Frieden und Freiheit miteinander leben, in einer Welt des Schalom. Im Zentrum des Friedensmals sieht man die Blüte des Schalom, in deren Mitte wiederum das in Marmor geschriebene hebräische Wort „Chai“, das für Leben steht.

Das Jerusalem Friedensmal im Geopark-Bergstraße-Odenwald liegt direkt am Europäischen Fernwanderweg E8. Die roséfarbenen Erinnerungssteine stammen vom zwei Kilometer entfernten Quarzsteinbruch Borstein im Lautertal.

„Leben ist wie eine Wanderung“

In der Pressemitteilung der Stiftung heißt es weiter: „Unser Leben ist wie eine Wanderung. Deshalb wurde diese Stätte der Einkehr an einem Wanderweg inmitten der Natur errichtet. Wenn wir auf unserem Weg in Richtung Frieden unterwegs sind, finden wir ihn nicht im Lärm und in den Äußerlichkeiten der menschengemachten Welt, sondern in der Stille und Schlichtheit in uns selbst. Die Geschichte unseres Landes, in der die jüdische Kultur auf fatale Weise misshandelt wurde, zeigt, wie wichtig es immer wieder ist, mutig und aufrecht für Frieden und Freiheit einzustehen. Erst wenn wir diese Werte in uns verwirklichen, können wir sie durch unser Sein und Handeln nach außen tragen. Wir verändern die Welt in uns. Dieser Ort ist dem Weg zu uns selbst gewidmet, der zu innerem Frieden und innerer Freiheit führt.“

Die Wanderer am Friedensmal sangen noch gemeinsam das Lied „Let there be peace, let there be love, let there be joy“ von Rabbiner Shlomo Carlebach als eine Hoffnung für das neue Jahr. Rabbiner Carlebach war im Jahr 1925 in Berlin geboren worden und vor dem totalitären Nationalsozialismus nach Jerusalem geflohen. Er lebte seinen Glauben, dass die Welt nur mit Liebe zu heilen ist.

All das war für die Wanderer eine Überraschung. Thomas Zieringer verabschiedete die Gruppe mit einer Einladung für den 22. Mai um 15 Uhr. Bis dahin sollen die noch fehlenden 22 Quarzwürfel im „Raum der Begegnung“ im Friedensmal aufgestellt sein. Das soll an diesem Tag würdig gefeiert werden.

Auf jeden Würfel ist ein Wert im Miteinander geprägt, für den man in sich selbst den Raum schafft. Für diese Feier zugesagt hat bereits der bekannte deutsche Philosoph Gunnar Kaiser, der am Friedensmal über diese Werte im Miteinander im Zusammenhang der Spaltung der Gesellschaft referieren will.

Die Würfel sind bereits alle produziert und stehen schon heute beim Quarzwerk Dude in Elmshausen zur Abholung bereit. Das neue Jahr beginnt also mit viel Arbeit, viel Hoffnung und einem Segen, den die vielen Wanderer brachten. red