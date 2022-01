Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Hochstädten - Verein „Friedensmal Wendepunkt“ wurde im Jahr 2021 in Stiftung überführt / Wandergruppen machten Station am „Stein der Begegnung“ Erhalt des Jerusalem-Denkmals in Hochstädten sichergestellt

Oswald Kurz vor dem Jerusalem-Erinnerungsstein am Friedensmal, der als „Stein der Begegnung“ gilt. © Zieringer