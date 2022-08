Erfolgreicher Unternehmer aus Leidenschaft

Bensheim. Trauer um Michael Reckeweg: Der Bensheimer Unternehmer und langjährige geschäftsführende Gesellschafter der Pharmazeutischen Fabrik Dr. Reckeweg ist am 7. August nach schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren gestorben. Er hinterlässt seine Ehefrau Marita, zwei erwachsene Töchter und vier Enkelkinder.

Michael Reckeweg © Reckeweg

Am 1. Juli 1976 startete Michael Reckeweg seine Berufskarriere im eigenen Familienunternehmen, damals in enger Zusammenarbeit mit seinem Vater, Firmengründer Klaus-Günther Reckeweg. Im Jahr 1984 erhielt er zunächst Prokura und wurde 1986 zum Geschäftsführer ernannt. 1995 übernahm Michael Reckeweg dann als alleiniger Gesellschafter die Geschäftsführung der Firma, die sich auf die Herstellung homöopathischer Arzneimittel spezialisiert hat.

Bereits als Schüler interessierte er sich für die Arbeit im Betrieb seines Vaters und lernte so alle Bereiche des Unternehmens von der Pike auf kennen. Als Michael Reckeweg 1976 als Kaufmann in das Unternehmen eintrat, leitete er eine Wende ein – von einem kleinen Hersteller hin zu einem international agierenden Pharmaunternehmen. Bei seinem Antritt hatte der Betrieb 13 Mitarbeiter. Heute zählt Dr. Reckeweg & Co. GmbH mit aktuell rund 250 Beschäftigten zu den großen Arbeitgebern der Region.

Sein besonderes Interesse galt dem Aufbau des Exports. Die Lust am Reisen und seine guten Sachkenntnisse waren für ihn der treibende Motor, neue Auslandskontakte zu knüpfen. Seit dem Umzug 1981 in das Firmengebäude am Berliner Ring setzte Reckeweg auf die Expansion in ausländische Märkte. Heute pflegt das Unternehmen intensive Kontakte zu Importeuren aus mehr als 40 Ländern weltweit. Indien ist bereits seit vielen Jahren der wichtigste Kunde für Reckeweg.

Im November feierte Michael Reckeweg seinen 70. Geburtstag – und nahm dies zum Anlass, zum Ende des Jahres 2021 die Geschäfte an die jüngere Generation zu übergeben. Tochter Natalie und Schwiegersohn David Reckeweg-Lecompte, die bereits mehrere Jahre erfolgreich in der Geschäftsführung tätig waren, übernahmen zum 1. Januar 2022 die alleinige Geschäftsführung. Auch Ehefrau Marita Reckeweg setzte sich als Geschäftsführerin zur Ruhe.

Den Grundstein für einen reibungslosen Generationswechsel hatte Michael Reckeweg über mehrere Jahre gelegt. Seine beiden Töchter und Schwiegersohn David Reckeweg-Lecompte waren bereits seit vielen Jahren mit im Geschäft und setzen die Familientradition nun erfolgreich fort. Florian Reckeweg, Ehemann der jüngeren Tochter Annabel, ist seit Anfang dieses Jahres ebenfalls im Unternehmen tätig.

Anfang Juni feierte die Unternehmerfamilie das 75-Jährige Bestehen der Firma Reckeweg, mit den Mitarbeitern und zahlreichen Gästen aus der Region und dem Ausland. red