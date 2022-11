Erfolgreicher Tag des Kinderturnens bei der TSV Auerbach

Auerbach. Balancieren, springen, Über-Kopf-Hängen und vieles mehr – in den Turnhallen der TSV Auerbach gab es viel Bewegung zu bestaunen. Rund 70 Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren waren beim Tag des Kinderturnens zu Gast und absolvierten erfolgreich ihr TSV-Turnabzeichen.

Dafür galt es nach einem gemeinsamen Aufwärmen zum einen, sich an den Turngeräten Reck, Parallelbarren, Schwebebalken und Sprung zu beweisen. Zum anderen durften die Teilnehmenden bei Koordinationsübungen mit Reifen und Seilen sowie beim Standweitsprung ihr Können zeigen.

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch den Wettstreit um die schnellste Zeit beim beliebten TSV-Turnwarrior-Parcours. Zum Abschluss der Veranstaltung durften sich alle Bewegungstalente bei einer Siegerehrung stolz feiern lassen und bekamen von Joshua Both, dem Vorsitzenden der Hessischen Turnjugend, Medaillen und kleine Preise überreicht. Nach dem erfolgreichen Tag des Kinderturnens lässt das nächste große Highlight nicht lange auf sich warten: Bereits am Samstag, 10. Dezember, feiert das große Nikolausturnen nach dreijähriger pandemiebedingter Pause sein Comeback in der Weststadthalle.

Ab 14 Uhr präsentieren die verschiedenen Turn- und Tanzgruppen der Turnabteilung ihre Vorführungen. Der Eintritt zum Nikolausturnen der TSV ist wie immer frei, für Verpflegung ist gesorgt. red/Bild: Thomas Neu