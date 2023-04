Erfolgreicher Osterputz der Zeller Feuerwehr

Zell. Bei vielen Haushalten in Zell wurde am Samstag der Wecker gestellt, um nicht die alljährliche Osterputzaktion zu verschlafen. Wehrführer Uwe Reichelt und Jugendwart Tim Rettig konnten Mitglieder der Einsatzabteilung, der Jugendwehr, der Löschgeister und auch Zeller Bürger zum traditionellen Osterputz begrüßen. In Gruppen aufgeteilt wurden dann die Wege und Wegesränder der Zeller Gemarkung sowie der Bachlauf von Abfall und Unrat gereinigt. Bis 13 Uhr dauerte die Putzaktion, deren Ziel es ist, dass Spaziergänger und Urlauber den Stadtteil gepflegt und sauber vorfinden und einer zunehmenden Verschmutzung entgegenzuwirken.

„Besonders viel Fast-Food-Verpackungen und Schnapsflaschen wurden zwischen Zell und Gronau aufgesammelt“, berichtete Tim Rettig. Der größte „Fund“ wurde im Zeller Wald gemacht, dort wurde im Gehölz eine Restmülltonne sichergestellt, die wohl bei irgendeinem Haushalt als vermisst gemeldet wurde.

Zum Abschluss der Aktion wurden die Helfer – das hat Tradition – von einer Zeller Weinwirtschaft zum Essen eingeladen. tn/Bild: Thomas Neu