Erfolgreicher Frühjahrsputz

Schönberg. Wie jedes Jahr hatte der Vorstand des Verschönerungsvereins Schönberg (VVS) zum Frühjahrsputz in Dorf und der Flur aufgerufen. Da bei einer Teilnahme eine Anmeldung erwünscht war, wusste der Veranstalter nicht nur wer, sondern auch wie viele Helfer sich Samstag auf dem Dorfplatz einfinden werden.

Entsprechend hatte die Organisation die 35 Teilnehmer in Gruppen eingeteilt und mit Werkzeug und Müllsäcken versehen auf den Weg geschickt. Wie auch schon letztes Jahr, so nahmen auch jetzt relativ viele Schönberger erstmals am „Putz“ teil. Aber nicht nur Müll wurde eingesammelt, sondern auch einige handwerkliche Arbeiten erledigt, wie das Heben und Ausrichten von Randsteinen am Fußweg zum Denkmal oder das Streichen eines Schildträgers.

Imbiss auf dem Dorfplatz

Als die Helfer gegen Mittag sich nach und nach zum gemeinsamen Imbiss auf dem Dorfplatz einfanden, hatte man zunächst den Eindruck, die Natur sei sauberer geworden. Diese Vermutung, die auch der Vorsitzende des VVS in seinen Dankesworten an die Helfer aussprach, erwies sich als falsch. Nachdem Horst Schaarschmidt am Nachmittag alle „Zwischenlager“ abgefahren und den eingesammelten Müll zum Dorfplatz gebracht hatte, musste man feststellen, dass die Vorjahresmenge in etwa wieder erreicht wurde.

Dazu hatte besonders ein „Hotspot“ am „Totenweg“ und die Lauter in diesem Bereich beigetragen. Somit habe sich diese Aktion erneut gelohnt. Da das Wetter mit angenehmen Temperaturen noch zum Verweilen einlud und Alt-Schönberger und Neubürger sich angeregt unterhielten, machten sich die Letzten erst im Laufe des Nachmittags auf den Heimweg.

Es war ein Tag, der somit zwei gute Seiten hatte – die Säuberung der Natur sowie einen inoffiziellen, unterhaltsamen Teil danach. Die nächste geplante Veranstaltung des Vereins wird, so es die Pandemie zulässt, die Flurbegehung am 19. Juni sein mit dem Thema: „Berge der Heimat“.

Man hofft aber auch, zur ordentliche Mitgliederversammlung 2021/2022 in absehbarer Zeit einladen zu können. red

