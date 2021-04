Bensheim. Ausbilder in Industrie und Handwerk müssen nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) persönlich und fachlich geeignet sein und ihre berufs- und arbeitspädagogischen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten durch eine Ausbildereignungsprüfung (AdA-Prüfung) nachweisen. Im Rahmen der Weiterbildung zum Staatlich geprüften Bautechniker bietet die Heinrich-Metzendorf-Schule die AdA-Qualifizierung (entspricht Teil IV der Meisterprüfung) kostenfrei an.

AdUnit urban-intext1

Für die Absolventen des Abschlussjahrganges 2021 fanden die AdA-Prüfungen vor den Osterferien statt und alle Absolventen haben erfolgreich bestanden. Zu den besten Absolventen gehören Nicolay Albert (s. Foto re.) und Julia Schreiner (s. Foto li.). Nicolay Albert, der aus Lorsch stammt, hatte vor der Weiterbildung zum Bautechniker eine Ausbildung als Technischer Systemplaner für Stahl- und Metallbautechnik bei der Firma Goldbeck Südwest abgeschlossen. Die Viernheimerin Julia Schreiner hatte vor der Bautechnikerqualifizierung eine Ausbildung zur Bauzeichnerin bei der Bauverwaltung in Heidelberg und Mannheim absolviert.

Für beide Absolventen bieten sich hervorragende Berufschancen im Anschluss an ihre Abschlussprüfung zum Staatlich geprüften Bautechniker. Es eröffnet sich eine breite Palette zukunftsweisender beruflicher Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten im Bauwesen – wie zum Beispiel als Konstrukteur und Planer in Architektur- oder Ingenieurbüros, als Bauleiter, als Qualitätsmanager in der Bauwirtschaft, als Sachbearbeiter in der Bauverwaltung und im Denkmalschutz.

Die zweijährige Weiterbildung an der HMS findet in Vollzeitform statt. Die Unterrichtsdauer beträgt wöchentlich 35 Unterrichtsstunden. Voraussetzung für die Zulassung zur Weiterbildung ist der Gesellenbrief in einem einschlägigen Ausbildungsberuf und eine anschließende Berufstätigkeit von mindestens zwölf Monaten. Sonderzulassungen sind in bestimmten Fällen möglich.

AdUnit urban-intext2

Auch für Studienabbrecher des Studiengangs Bauingenieurwesen bietet sich mit der Weiterbildung zum Bautechniker die Chance für einen beruflichen Neustart. Es stehen noch freie Plätze für die Qualifizierung zum Bautechniker für das Schuljahr 2021/22 an der Metzendorf-Schule zur Verfügung.

Interessenten für die zweijährige berufliche Weiterbildung zum Staatlich geprüften Bautechniker erhalten weitere Informationen bei Schulformkoordinator Marc Niebler, Telefon 06251/847932, E-Mail: m.niebler@metzendorfschule.de, und http://www.metzendorfschule.de red

AdUnit urban-intext3