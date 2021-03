Bensheim. Die CNG-Betankungsanlage für Erdgasfahrzeuge am Aral-Autohof Bensheim ist wieder in Betrieb und kann genutzt werden. Die Anlage war –wie berichtet – schon länger defekt gewesen. Die GGEW AG hatte sich dafür entschieden, einen kompletten Neubau mit Erweiterung der Verdichter- und Speicherkapazität zu errichten.

„Die Neuerstellung unserer Erdgastankstelle war eine notwendige und langfristige Investition in die Modernisierung und Zukunftsfähigkeit der Anlage. Wir setzen weiterhin auf Erdgasmobilität als nachhaltigen Antrieb, auch in unserer eigenen Fahrzeugflotte“, erklärt Uwe Sänger, Bereichsleiter Technik GGEW AG.

Ausfallzeiten minimieren

Zur Erhöhung der künftigen Versorgungssicherheit werde die neue Anlage redundant ausgeführt, so dass bei Revisionsarbeiten oder dem möglichen Ausfall eines Verdichters die Anlage mit dem zweiten weiter betrieben werden kann. „Damit werden die Ausfallzeiten in der Zukunft minimiert und die Zuverlässigkeit erhöht“, verspricht Ewald Michels, Abteilungsleiter Netzbetrieb Gas & Wasser.

„Gleichzeitig bedauern wir die Unannehmlichkeiten, die Besitzer von Erdgasfahrzeugen in der Region durch diese Baumaßnahme in den vergangenen Monaten hatten und danken für das Verständnis und die Geduld“, so Michels weiter. Denn der Neubau bedeutete, dass das Genehmigungsverfahren komplett neu erforderlich wurde, mit einem erheblichen Planungs- und Verwaltungsaufwand. red