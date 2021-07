Entdeckungsreise in fremde Welten

Bensheim. In den fantastischen Bildwelten fusionieren expressionistische und surrealistische Elemente zu einem galaktischen Urknall, der den Betrachter blitzartig in ein rätselhaftes Universum schießt. Man begegnet fliegenden Walen, Reisenden auf Schildkröten und Künstlern in offenen Ateliers, die sich ihren eigenen Kosmos schaffen.

Die Grenze zwischen Innen- und Außenraum löst sich auf und motiviert zu einer Entdeckungsreise in unendliche Assoziations-Sphären. Die motivische Logik von Simone Lucas stützt sich nicht auf eine begreifbare Realität, sondern auf die Unendlichkeit der menschlichen Wahrnehmung.

„Innere Planeten“

Simone Lucas – Meisterschülerin bei Dieter Kríeg Die 1973 in Neuss geborene Künstlerin absolvierte bis 2002 ein Studium an der Kunstakademie Düsseldorf und war dort Meisterschülerin bei Dieter Krieg, einem Vertreter der Neuen Figuration. Neben dem Reisestipendium der Akademie erhielt sie 2010 den Publikumspreis der Bergischen Kunstausstellung und zuletzt das Arbeitsstipendium des Kunstfonds Bonn. Ihre Arbeiten wurden auf zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt, unter anderem in den USA, Italien und den Niederlanden. Die Werkschau in Bensheim ist ihre erste Ausstellung an der Bergstraße. Zustande gekommen ist sie über die Kontakte von Museumsleiter Christoph Breitwieser zu ihrem Lebensgefährten Sven Kroner, von dem Anfang 2020 – kurz vor Ausbruch der Pandemie – einige Arbeiten im Forum unter dem Titel „Im Mondlicht“ gezeigt wurden. Auch Kroner war Meisterschüler unter Krieg. Die Eröffnung im Museum fand angesichts der Umstände als „Soft Opening“ ohne klassische Vernissage im kleineren Rahmen statt. tr

Mit jedem neuen Blick erscheinen in ihren zumeist großformatigen Ölbildern neue Figuren, Botschaften und Ereignisebenen. Dadurch verändert sich die Rezeption dieser geheimnisvollen Welten, in denen man jeden Moment erwartet, dass Franz Kafka, Jules Verne und Charles Darwin auf riesigen Insekten vorbeifliegen. Die jüngsten Arbeiten von Simone Lucas sind unter dem Eindruck der Pandemie entstanden, wie die Malerin bei der Ausstellungseröffnung am Freitag im Museum der Stadt Bensheim bestätigt. Die Begrenzung des eigenen wie des kollektiven Bewegungsradius’ hat sie gleichsam zu Reisen in andere Dimensionen verführt. Diese Innenräume tauchen in der Werkschau mit dem Titel „Innere Planeten“ aber nicht nur als Kopfwelten auf, sondern sind auch ganz wörtlich als konkrete bauliche Konstrukte zu verstehen: immer wieder erkennt man Szenen in einer Art Ateliersituation, von der aus sich die Sicht auf das äußere Reich, die Natur und die Vielfalt des Lebens eröffnet.

Für die Malerin sind ihre Kosmologien auch plastische Schaubilder, die dazu taugen, um eine komplexe Welt auf einer begrenzten Leinwand darstellen zu können. Für den Besucher sind die Arbeiten eine hoch spannende Schaubühne, auf der die intellektuelle und emotionale Auseinandersetzung zwischen Künstlerin und Umwelt zumindest in Fragmenten erkennbar wird.

Das Neben- und Miteinander der vieldimensionalen Elemente steht dabei immer im Vordergrund, und schon bald geht die Frage nach Rationalität und Sinnhaftigkeit in der Lust am barrierefreien visuellen Wildern verloren. Zwar steht jedes Bild für sich allein, und doch scheinen die Szenen auch inhaltlich miteinander zu kommunizieren und Geschichten fortzuspinnen, was den Besuch der Ausstellungsräume zu einem überaus bewegenden Erlebnis macht.

Einige der neueren Bilder wirken gar wie eine einzige Malerpalette, auf der sich wie in einem Rausch aus Formen und Farben sukzessive ein Motiv herausbildet. Simone Lucas möchte so den Prozess der Bildfindung sichtbar machen, wie sie in Bensheim sagt.

Das wiederkehrende Motiv des Auges ist in diesem Kontext richtungsweisend: es appelliert für ein genaues Hinsehen und die Konzentration auf das Wesentliche. Folgt man diesem Rat, beobachtet man expressive Momente und impressionistische Auflösungen, durchsichtige Wände und nebelhafte Böden inmitten einer schwerelosen Umgebung. Ihre Protagonisten bauen an neuen Weltentwürfen und zeichnen konzentrische Kreidekreise, die an Sonnensysteme und Planetenbahnen erinnern. Die einzelnen Ebenen überlagern sich, aus Raum wird Fläche, aus Fläche Raum.

Blaue und grüne Töne dominieren

Blau-grüne Farbtöne dominieren. Ornamente, etwa von Textilien, liegen über Räumen, in denen Planeten oder Skizzen derselben umherschwirren und die Lebenswelten in ihrer inneren und äußeren (Un-)Ordnung kartographieren. Eigens für die Ausstellung im Museum hat die Künstlerin eine Lithografie-Serie angefertigt, die eine Essenz aus dem jüngsten thematischen Malzyklus darstellt: Die kleineren Papierarbeiten und die großen Gemälde treten miteinander in Beziehung.

Über anatomischen Darstellungen der menschlichen Blutgefäße ist in kindlicher Naivität ein Strichmännchen gezeichnet. In einem Schneckenhaus spiegelt sich das Sonnensystem. Junge Frauen in Hörsälen erforschen die Zusammenhänge des Universums, Kinder entdecken kosmische Konstellationen und die Ursprünge des Lebens. Kleidung und Interieur erinnern an das 19. Jahrhundert und an den wissenschaftlichen Pioniergeist dieser Epoche.

Doch Simone-Lucas’ Bildpersonal ist auf eigentümliche Weise zeitentrückt und universal. Komposition und Perspektive ziehen den Betrachter in die Szenen hinein, durch Übermalen entstehen Bildausschnitte im Bild, öffnen sich Einblicke in die Tiefe utopischer Welten, in denen ein interdisziplinärer wissenschaftlicher Wettkampf zu toben scheint. Die stillen und oft kontemplativen Figuren leben – aus der Zeit gefallen – mit und in der Malerei, Maßstäbe und Proportionen verschieben sich innerhalb verschiedener Realitätsebenen. Ihr Inneres manifestiert sich im Äußeren. Aus einer Idee wird das Werk, aus ihren Gedanken erschaffen sie sich ihren persönlichen Mikrokosmos.