Englischer Lobgesang

Bensheim. Zu seinem Frühjahrskonzert lädt der Bensheimer Chor ars musica für Sonntag, 21. Mai, in die katholische Pfarrkirche Heilig Kreuz in Auerbach ein. Unter dem Motto „We praise thee, o God“ stehen fünf Te Deum-Vertonungen auf dem Programm. „Te Deum laudamus“ (lateinisch: Dich, Gott, loben wir) ist der Anfang eines feierlichen Lob-, Dank- und Bittgesangs der christlichen Kirche. Der Text entstand wahrscheinlich im 4. Jahrhundert, der Verfasser ist unbekannt. Zentrales Thema ist die Vereinigung des Lobgesangs der himmlischen Heerscharen, der Apostel, Propheten, Märtyrer mit der ganzen Kirche zum himmlischen Lobgesang.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der anglikanischen Kirche ist das Te Deum Bestandteil des Morning Service und wird meistens in der englischen Textfassung („We praise thee, o God“) gesungen. Bei diesem Konzert geht der Chor mit großen Schritten durch die englische Musikgeschichte und betrachtet das Te Deum in Vertonungen aus diversen Jahrhunderten mit den jeweiligen unterschiedlichen Stilen und Schwerpunkten: vom polyphonen Stil des „Goldenen Zeitalters“ bei Thomas Tomkins (1572 bis 1656) über mehr oder weniger schlichte liturgische Romantik von Charles Villiers Stanford und John Ireland bis ins 20. Jahrhundert zu Amy Beachs Historismus und Karl Jenkins’ jubelnder lateinischer Vertonung im ganz unverkennbar eigenen Stil. Der Chor ars musica unter der Leitung von Danilo Tepša wird von Regionalkantor Gregor Knop an der Orgel begleitet, das Konzert beginnt um 18 Uhr. Eintrittskarten sind an der Abendkasse sowie im Vorverkauf in der Buchhandlung Lichtblick in Zwingenberg, der Buchhandlung Nuss in Auerbach, der Tourist-Information Bensheim und bei den Chormitgliedern erhältlich. red

Info: Weitere Informationen unter www.ars-musica-bensheim.de