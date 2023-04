Englischer Gesprächskurs

Bensheim. Das Familienzentrum Bensheim bietet ab dem 20. April wieder den beliebten „Englisch Conversation Kurs“ an. An sechs Donnerstagen trifft sich die Gruppe um 9.30 bis 11 Uhr in den Räumen des Familienzentrums, Hauptstraße 81, und bespricht aktuelle Themen in englischer Sprache. Ziel ist es, sich auszutauschen und die englischen Sprachkenntnisse zu vertiefen.

Angeleitet wird der Kurs von Tatjana Hypko. Der Kurs findet kostet 40,50 Euro (31,50 Euro für Mitglieder). Eine Anmeldung ist über die Homepage www.familienzentrum-bensheim.de oder per Mail an partner@familienzentrum-bensheim.de möglich.

Bei Fragen steht das Familienzentrum per Mail oder Telefon unter 06251/805310 zur Verfügung. red