Englischer Gesprächskreis

Bensheim. Der Freundeskreis Amersham trifft sich am Dienstag (6.) um 19 Uhr in der Villa Lacus am Berliner Ring 108 in Bensheim zu „Let’s talk English“. Wenn das Wetter es zulässt, findet das Treffen auf der Terrasse statt. Aufgrund der Fußball-EM war der ursprüngliche Termin um eine Woche verschoben worden. Wegen der Anmeldung im Restaurant bittet der Freundeskreis um verbindliche Anmeldung bis Montag (5.) unter: lte@fk-ba.de.

Die Einlass- und Coronaregelung in der Villa Lacus können über die Homepage www.villa-lacus.de eingesehen werden – unter anderem werden die Kontaktdaten über die Luca-App oder über ein Kontaktformular aufgenommen. red