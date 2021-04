Englische Teestunde online

Bensheim. Denkt man an England, denkt man an viele Sachen, aber eines ist sicher: Irgendwann wird der „Afternoon Tea“ erwähnt – der Inbegriff eines schönen Nachmittags.

Er wird zwischen 16 und 17 Uhr (in manchen Häusern auch früher) serviert und ist eine komplette Zwischenmahlzeit. Allein schon aus Zeitgründen wird er in vielen britischen Familien nur am Wochenende zelebriert.

Ermuntert durch die gute Resonanz auf die Online-Angebote von „Let’s Talk English“ und „Let’s Talk and Eat“ bietet der Freundeskreis Bensheim – Amersham jetzt einen neuen Programmpunkt an: „Tea – online“. Stattfinden soll dieser jeden dritten Mittwoch im Monat, erstmals am 19. Mai um 15 Uhr.

Janet Steritt-Brunner wird diese neue Reihe für den Freundeskreis übernehmen und den Teilnehmern einen Einblick in diese englische Tradition geben, zunächst als gemütlicher Austausch bei einer Tasse Tee. Es kann dann überlegt werden, wie diese Treffen ausgestaltet werden, ob gemeinsam gebacken (online) wird oder auch (nach Ende der Corona-Einschränkungen) mit einem Ausflug in ein Café oder Hotel.

Bei Interesse kann man sich anmelden unter: Kontakt@fk-ba.de. Weitere Informationen zur Teilnahme wird der Freundeskreis dann zusenden. red