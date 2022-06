Englisch-Theater-AG spielt „The Wizard of Oz“ im Bensheimer Parktheater

Bensheim. Für ihr diesjähriges Stück folgt die englische Theater-AG des AKG Bensheim der gelben Ziegelstraße durch die Welten bunter Träume und magischer Charaktere.

Mit „The Wizard of Oz“ wagt sich die Gruppe unter der Leitung von Florian Krumb an eine Adaption des Kinderbuchklassikers und 1939 verfilmten Musicals mit Judy Garland.

Es erzählt die Geschichte des Mädchens Dorothy, das auf ihrer Farm in Kansas von einem besseren Ort „somewhere over the rainbow“ träumt. Ein Wirbelsturm reißt ihr Farmhaus mit sich und sie und ihren Hund Toto in eine wundersame Traumwelt voller guter und böser Hexen und – auf ihrem Weg nach Hause – vielen neuen Freundschaften. Um diese Magie auf die Bühne zu bringen, wird gespielt, getanzt und gesungen – und das nicht allein. Mit einem Chor aus den Schülern und Schülerinnen der 5. und 6. Klassen und einem Orchester unter der musikalischen Leitung von Nikolai Benner wird die Bühne des Parktheaters gefüllt und in der Verbindung von Sprechtheater und Musical verzaubert werden.

Aufführungen sind am 30. Juni und 1. Juli jeweils um 19.30 Uhr im Parktheater Bensheim. Karten gibt es im Sekretariat des AKG, Restkarten an der Abendkasse. red