Englisch-Flohmarkt im Goethe-Gymnasium

Bensheim. Im Westgebäude des Goethe-Gymnasiums Bensheim ging es hoch her: 64 Viertklässler von Joseph-Heckler-Schule, Schlossbergschule und Schillerschule wuselten herein zum Aktionstag Englisch. Judith Lange und Stefan Hillenbrand hatten die Grundschüler in ihre Klassen 5c und 5e eingeladen.

Unter dem Motto: „Handeln und Feilschen – wie auf dem Flohmarkt“ wurden Bücher, Karten- und Knobelspiele, Dinosaurier und viele andere Gegenstände angeboten. Bezahlt wurde mit englischem Geld.

Beim Aktionstag Englisch waren 64 Viertklässler zu Gast am Goethe-Gymnasium. © Schule

„Warum ist denn immer noch die Queen auf den Scheinen und nicht King Charles?“, rief ein kleiner Experte in den Saal hinein. Dieser Sachverhalt ließ sich schnell aufklären: Neues Geld zu entwerfen und auszutauschen braucht viel Zeit. Ganz schnell dagegen konnten sich die Grundschüler in der für sie neuen Fremdsprache mithilfe von Dialogkarten gut verständigen und mit Unterstützung der Fünftklässler schon kleine Verkaufsgespräche auf Englisch führen. Zum Abschluss sangen alle gemeinsam die Songs „How much“ und „If you are happy and you know it“.

Glücklich waren am Ende alle, auch Anja Bockrath, die die jährlichen Treffen im Fach Englisch koordiniert: „Die Begegnungen sind immer wieder ein besonderes Highlight der Kooperation zwischen Englischlehrern von Grundschulen und weiterführenden Schulen.“

Seit 2004 tauschen sich die Kollegien aus, um den Übergang der Viertklässler abzustimmen und den Kindern auf diese Weise einen gelungenen Start in Klasse 5 zu ermöglichen. red