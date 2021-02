Bensheim. Seit Herbst vergangenen Jahres arbeitet Miles Dabbs als Gesandter des British Council für neun Monate am Goethe-Gymnasium als Fremdsprachenassistent. Durch seine Tätigkeit trägt er dazu bei, den kulturellen Austausch und den Transfer der britischen Sprache zu intensivieren – nach dem Brexit eine wichtige Aufgabe.

Miles, der ursprünglich aus South Yorkshire kommt und Deutsch und Geschichte an der Universität Birmingham studiert hat, deponierte zuvor ausreichende Vorräte englischen Tees in seinem Gepäck. Schließlich verreist ein Brite nicht ohne seinen Tee. Doch trinkt eigentlich jeder Brite täglich Tee?

Die kleinen feinen Unterschiede erklärt Miles am Beispiel dieses Getränks. Wenn ein Engländer zur Teatime einlädt, ist damit in der Regel Schwarztee gemeint. In die Vielfalt der Teewelt ist er nun in Bensheim eingetaucht: Grüner Tee, Kräutertee, Ingwertee, Zitronentee – und das sogar in Zeiten der Pandemie.

Fasziniert ist der junge Brite von dem regen Treiben beim Bäcker. Zu Hause ist die Brotbackkultur weniger verbreitet und Brot wird eher im Supermarkt gekauft. In Bensheim, wo er gut aufgenommen wurde, genießt er einheimische Produkte der Bergstraße und erkundet am Wochenende besonders den Odenwald und die Burgen und Schlösser der Region. Einige der kulinarischen Spezialitäten wird er Mitte Juli mit zurücknehmen, da er selber gerne kocht und backt.

Die verbreitete Haltung zum Thema Essen im Vereinigten Königreich lässt sich seiner Ansicht nach immer noch mit dem Motto „fast food“ charakterisieren. Änderungen zeichnen sich jedoch bereits ab und stimmen zuversichtlich. Kochsendungen sind auch in England sehr populär und „healthy food“ (gesundes Essen) gewinnt langsam an Bedeutung.

Schon vor zwei Jahren konnte Miles, der hervorragend deutsch spricht, während seiner Tätigkeit als Fremdsprachenassistent im Emsland kulinarische Spezialitäten wie Grünkohl mit Pinkel, Labskaus und Korn genießen und war über die Radfahrkultur im Norden Deutschlands sehr erfreut. Beim Radfahren befindet sich der Lenker in jedem Fall auf der „richtigen“ Seite.

Über die Schülerinnen und Schüler am „Goethe“ äußert er sich sehr positiv. Von ihrer Lernbereitschaft sowie dem sprachlichen Niveau ist er „beeindruckt und begeistert.“ In seinem vielfältigen Tätigkeitsfeld, das sich von der 6. Klasse bis zu den Abschlussklassen erstreckt, versucht er, typisch britische Perspektiven näherzubringen und Stereotypen entgegenzutreten. Die Themen sind vielfältig: Magna Carta, Suffragetten, Shakespeare. In diesem Zusammenhang kommt ihm sein Interesse an geschichtlichen Themen zugute. Seine Abschlussarbeit an der Uni Birmingham hat er über die Partei „Die Grünen“ verfasst, woraus deutlich wird, dass ihm die deutsche Kultur und Geschichte schon früh beschäftigte.

Miles bietet zahlreiche thematische Anknüpfungspunkte für seine deutschen Schüler sowie seine neuen Kollegen. Seine Tätigkeit als Fremdsprachenassistent geht über die bloße Vermittlung der englischen Sprache weit hinaus. Gleichwohl ist es für den Unterricht sehr anregend zu hören, wie ein Muttersprachler Gedanken formuliert und ausspricht. In seinem gut besuchten wöchentlichen Workshop „Ask the Assistant“ behandelt er aktuelle Themen wie den Brexit, die sprichwörtliche britische Höflichkeit und den Umgang mit der Covid-Pandemie auf der Insel. „Das ist für die Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums eine tolle Chance und sehr motivierend,“ bemerkt Englischlehrerin Anja Bockrath, die Miles Betreuungskraft ist. Mit einem Augenzwinkern bemerkt Miles, dass er typische Themen der englischen Geschichte, die in Großbritannien als selbstverständlich vorausgesetzt werden, im deutschen Unterricht noch einmal neu kennengelernt hat.

Seine aktuelle Reihe über die Französische Revolution zeigt, wie eng die europäische Geschichte verbunden ist und bleiben wird – trotz Brexit und anderen europäischen Separationsbestrebungen.

Anja Bockrath