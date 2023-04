Energiewende, Haushalt und Klimaschutz

Bensheim. Die nächste Fraktionssitzung der BfB findet als Video-Konferenz am Dienstag (18.) um 18 Uhr statt. „Wir wollen, dass das Thema Energiewende stärker vorangebracht wird – und zwar ohne den Artenschutz zu gefährden“, erklärt Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Solarenergie spiele dabei die für uns entscheidende Rolle. Die Bensheimer Dächer und die Nutzung von Parkplätzen müssten und könnten hierzu einen entscheidenden Beitrag leisten. Die Ausweitung von Solarenergie auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen lehnt die BfB ab, da dadurch ein Konflikt mit dem Artenschutz und der Biodiversität entstehe.

Am Dienstag will man auch über die Erstellung einer Klimaanalysekarte für Bensheim sprechen. Es gebe eine veraltete Karte „Schutzgut Klima – klimaökologische Ausgleichs- und Luftgenerationskarte“ aus dem Jahre 2011. „Wir sprechen über eine notwendige Aktualisierung und darüber, ob es Sinn macht, eine Klimaanalysekarte mit Nachbarkommunen gemeinsam zu beauftragen“, betont Magistratsmitglied Andreas Born.

Mehr zum Thema Fraktion BfB übt Generalkritik zur Stadtentwicklung Mehr erfahren Grüne Integration und Geflüchtete Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bürgerhilfe Ausflug nach Weinheim Mehr erfahren

Eine wichtige Weichenstellung für die künftige Weiterarbeit der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim bringt Stadtverordneter Norbert Koller in die Diskussion ein. „Ich schlage vor, dass die BfB Mitglied im Bildungswerk der Freien Wähler wird und zusammen mit dem Kreisverband der Freien Wähler gemeinsam Veranstaltungen organisiert.“

Personalkosten werden steigen

Mit der Haushaltskonsolidierung befasst sich die Fraktion auch am Dienstag. „Wir sehen auf die kommenden Haushalte Mehrkosten zukommen. Um denen ohne die Erhöhung weiterer Steuern zu begegnen, haben wir bereits bei der Haushaltsberatung Vorschläge unterbreitet, die zum Teil angenommen und zum Teil abgelehnt wurden“, so Franz Apfel. Die Personalkosten werden in den nächsten Jahren deutlich steigen. Die Stadt müsse ernsthaft gegensteuern, „sonst befinden wir uns bei der Steuerspirale nach oben statt diese wieder zurückzufahren“. red