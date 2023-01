Energiemarkt und Strompreise

Bensheim. In der Februar-Runde der Veranstaltungsreihe „Grüne Runde“ geht Referent Christoph Rumler den höchst interessanten, aber zugleich verwirrenden Zusammenhängen von Energiemarkt und Strompreisen, aber auch möglichen Auswegen nach, wie Peter Lotz, langjähriger Initiator und Moderator des Informations- und Diskussionsforums, mitteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Drohender Blackout

In der Ankündigung heißt es: Versorgungssicherheit, drohender Blackout, Vorteile durch Weiterbetrieb von Atomkraftwerken, Preisexplosion am Gas- und Strommarkt, gewaltige Aufwendungen für Gaspreis- oder Strompreisdeckel – eine schwer überschaubare Informationsmenge, vielschichtig miteinander verwoben und nicht immer einfach zu verstehen. Der Referent schaut auf rund 35 Jahre Berufserfahrung in der Energiewirtschaft zurück. Bei einem börsennotierten Energieversorger hatte Christoph Rumler mehrere Funktionen, vom Kraftwerksbetrieb bis zum Controlling eines Teilkonzerns, inne. Entsprechend breit ist sein Erfahrungsspektrum.

So kann er auch verständlich und differenziert auf die Rolle der Atomenergie für die Versorgungssicherheit eingehen und sich der Frage widmen, in wieweit der Strom durch den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke billiger würde.

Mehr zum Thema Klima-Investitionen Umweltorganisationen gründen eigenes «grünes» Finanzlabel Mehr erfahren Astronomie Grüner Komet kommt Erde näher und erscheint am Nachthimmel Mehr erfahren Krieg in der Ukraine Moskau: Ukraine nutzt Atomkraftwerke als Waffenlager Mehr erfahren

Das Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes ist am 9. Dezember in Kraft getreten. Damit sind angesichts der Energiekrise die Voraussetzungen für einen befristeten Weiterbetrieb der Atomkraftwerke, die noch in Betrieb sind, bis zum 15. April 2023 gegeben.

Die Union hatte in einem eigenen Antrag einen Weiterbetrieb bis mindestens Ende 2024 gefordert, fand aber dafür keine Mehrheit im Parlament.

Welche Ansätze lassen sich erkennen, was könnte die Regierung für eine zielgerichtete Steuerung zur optimalen ökologischen und ökonomischen Problemlösung beitragen?

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind ohne Voranmeldung eingeladen in den Nebenraum der Gaststätte am Weiherhausstadion, Saarstraße. Beginn der „Grünen Runde“ am 6. Februar ist um 19 Uhr. red